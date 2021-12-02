"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою йдуть у караоке, на концерт, у ресторан із друзями", – пише чернівецький блогер Олександр Заліско.

У суботу гучно відгуляв 29-річчя у львівському Будинку вчених. Була розкішна вечірка з елементами еротики. Покликав артистів і успішних колег. Знімали відео й називали святкування "голодна туса". Підписники обурені. Закликають видалити фото й відео. А рекламодавців – припинити співпрацю з блогерами.

Коли я працювала в міському закладі культури, наша команда щотижня проводила виставки, фестивалі, кінопокази. Перш ніж оголосити дату, відкривали два календарі – з державними святами й церковний. Щоб не розпочати вуличного фестивалю їжі в перший день Великого посту. Чи не зробити кінопоказу комедій у день національного трауру. Не хотіли образити чиїсь почуття.

Хтось у коментарях радить підвищити рівень освіти чи купити календарик. Українці і світ вшановують пам'ять невинних жертв, знищених штучним голодом у часи сталінського режиму, в четверту суботу листопада. День пам'яті щороку припадає на іншу дату.

"Я народився 27 листопада, не вибирав цього дня", – пише іменинник із понад мільйоном підписників.