– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. 2008 року її ініціював уряд Юлії Тимошенко.

– У мене ще на книжці лежало 12 тисяч карбованців, мали дати стільки ж у гривнях. Страшні гроші на той час. Я тоді так розмріялася.

Виплати припинили через світову фінансову кризу. Більш як тисячу ніхто не отримав.

Розмову із сусідкою почали, бо на мій рахунок прийшла тисяча гривень. Гроші отримують українці, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. Верховна Рада виділила на це 8 мільярдів із держбюджету. Кошти можна витратити лише на певні сфери та протягом чотирьох місяців.

– Я єдина з родини вакцинувалася. Чоловік сміявся, що "чипована". Діти теж не захотіли. От тепер я сміюся. Тисячу витрачу, на що захочу. Нарешті сходжу в театр, візьму квитки в перший ряд. Чи на­куплю книжок з кулінарії, – мріє Ольга Іванівна.

Зустрічаю сусідку за тиждень. Питаю про враження від ­театру.

– Який там театр! Президент недавно дозволив пенсіонерам витратити ці гроші на ліки, – відповідає. – Чоловік наполіг, щоб я в аптеку пішла й нам обом скупилася. Вже вдруге держава розбиває мої мрії.