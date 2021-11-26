– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене бив, якщо не було свіжої страви на столі. Казав, що це неповага до нього.

Ілона вийшла заміж у 25. Ігор виконував усі її забаганки, просив лише одного – поважати його і стежити, щоб не був голодний удома. Після весілля Ілона дбала про добробут, зустрічала з роботи вишуканою вечерею. Щоправда, довелося звільнитися.

– Не встигала вдома нічого зробити, – зітхає Ілона.

Уперше Ігор ударив Ілону, коли подала на вечерю вчорашній борщ. Не встигла приготувати свіжу страву, затрималася в подруги. Наступного дня вимолив вибачення й купив золоту прикрасу. Жінка так боялася не встигнути приготувати їжу чи прибрати, що перестала будь-куди виходити. Коли говорила про розлучення, чоловік блокував її банківські картки, забирав одяг і подарунки. Іти не було куди, просити допомоги соромно.

Торік в Україні зафіксували понад 211 тисяч звернень про насильство в сім'ї. Кожна п'ята жінка потерпає від побоїв чи психологічних образ, за статистикою. І лише одна з них зважується піти від аб'юзера. Запитую в Ілони, як набралася духу кинути чоловіка. Показує на дитячий візок:

– Коли повідомила, що вагітна, боляче схопив за руку і просичав: "Думай головою і роби вибір. Ти не можеш навіть про мене нормально подбати, куди тобі народжувати?" Я зробила вибір.