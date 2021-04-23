Вандал ради легких денег повредил 80 могил

В Тернополе вандал повредил фамильные склепы и надгробные плиты на Микулинецком кладбище.

Он срывал с памятников металл, чтобы впоследствии его продать, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Сообщение поступило на линию" 102 "от работника ритуальной службы. При предварительном осмотре стало известно, что вандал дважды: в ночь с 13 на 14 апреля и с 17 на 18 апреля повредил около восьмидесяти могил. Он похищал круглые металлические и бронзовые ручки с надгробных крышек, а также повредил гранитные отделочные плиты. Кражей металла с могил решил подзаработать на жизнь ", - говорится в сообщени

Фото: tp.npu.gov.ua

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Мужчину поймали через несколько дней после совершения преступления. Он переехал в Тернопольскую шесть месяцев назад к знакомой. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Реализовать краденое вандал не успел. Все вещи, а это более 19 килограмм цветных металлов, изъяли правоохранители. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также объявления подозрения.

В селе Прибужское Витовского района Николаевской области на кладбище неизвестные уничтожили около 100 могил. Староста села обратился с жалобой к правоохранителям.