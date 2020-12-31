Вандалы уничтожили более 100 надгробий

На Николаевщине вандалы осквернили кладбище. Фото: "Цензор.нет"

В селе Прибужское Витовского района Николаевской области на кладбище неизвестные уничтожили около 100 могил.

Староста села 30 декабря обратился с жалобой к правоохранителям.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности", - сообщает полиция Николаевской области.

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Вандалам грозит наложение штрафа или лишение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

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