В подъезде нашли повешенной женщину

22 января в Днепре в подъезде дома повесилась женщина.

Трагедия произошла на просп. Поля, пишет "Информатор". На место сразу вызвали "скорую", однако медики лишь констатировали смерть.

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Фото: dp.informator.ua

Женщину нашли на лестничной площадке на 1-м этаже. Известно, что она была жительницей этого же дома.

Место трагедии ограждено сигнальной лентой. Работают следователи и судмедэксперты.

В Днепре в одном из частных домов на ул. Днепрельстановской нашли мертвыми 38-летнего мужчину и его 75-летнюю мать 21 декабря. Оба были в петлях.