Мать с сыном нашли в петлях

В Днепре нашли повешенными мать с сыном. Фото: glavcom.ua

В Днепре в одном из частных домов по ул. Днепрельстановской нашли мертвыми 38-летнего мужчину и его 75-летнюю мать 21 декабря. Оба были в петлях.

Тела обнаружил работник Индустриального отделения полиции, пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что мужчина накануне должен был появиться в отделение полиции по повестке, впрочем, так и не пришел. Поэтому правоохранители решили наведаться к нему домой сами.

Двери в дом были открытыми. В кухне на газовой трубе нашли повешенным сына, а чуть дальше - тело его матери.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

В селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области в горящем доме нашли 40-летнего и 51-летнего мужчин, а 63-летнюю женщину - в петле. Выяснилось, женщина подожгла вещи в доме, чтобы убить сына и брата. Покончила жизнь самоубийством.