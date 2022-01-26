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среда, 26 января 2022 23:37

Убийство подростками полицейского: на скамье подсудимых – четверо

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Убийство подростками полицейского: на скамье подсудимых – четверо
Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков и 18-летнего мужчины по фактам убийства полицейского и незаконченного покушения на его напарника. Фото: cn.npu.gov.ua

Черниговская областная прокуратура направила в суд дело об убийстве полицейского 30-летнего Артура Ерохина и покушение на его напарника Владимира Савона.

На скамье подсудимых – 16-летний, двое 17-летних и 18-летний товарищи, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Группа из четырех молодых людей обвиняется в совершении умышленного убийства и неоконченном покушении на умышленное убийство, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, одному из обвиняемых дополнительно инкриминировано совершение грабежа, соединенного с насилием", - добавили в областной полиции.

Судебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться Новозаводским районным судом Чернигова.

По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. В настоящее время они находятся в Черниговском СИЗО.

Трагедия произошла 2 октября 2021 года около часа ночи на ул. Независимости в Чернигове. В результате избиения двух полицейских один из них скончался на месте, второго госпитализировали. Оба потерпевших были в гражданской одежде и находились в отпуске.

Погибшему нападавшие нанесли более 18 ударов в голову. Его товарища избили и ограбили. И он попал в больницу. Во время избиения один из нападавших похитил его мобильный телефон.

Вскоре после инцидента полиция задержала шестерых молодых людей, всех взяли под стражу. Еще одно подозрение – в совершении грабежа – полиция сообщила 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

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