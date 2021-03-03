Мужчина порезал ножом полицейского

В Луганской области мужчина с ножом напал на полицейского. Фото: МВД

В Северодонецке Луганской области мужчина с ножом напал на полицейского.

Неизвестный атаковал бойца батальона Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова, правоохранителя госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Около 15:15 патрульный наряд бойцов батальона остановил мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки", - говорится в сообщении.

Благодаря бронежилету, полицейскому удалось избежать тяжелых травм.

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Во время разоружения и задержания мужчина продолжал размахивать ножом и наносить удары правоохранителю. Злоумышленника удалось обезвредить и задержать.

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Житомирской области полицейского подозревают в пытках. Он вместе с двумя сообщниками избил двух юношей.