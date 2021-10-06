Убийство полицейского: появилось еще одно видео событий трагической ночи

В сети появилось видео перепалки подростков и полицейских в Чернигове. После нее правоохранителя Артура Ерохина нашли мертвым.
На кадрах видно, как похожий на Артура Ерохина мужчина лежит на земле в окружении подростков и нескольких патрульных. Ролик пользователи загрузили в социальные сети.
Затем мужчина поднимается на ноги и обвиняет группу ребят в том, что они напали на него "вдесятером". Подростки тоже объясняли правоохранителям свою версию событий.
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Артур Ерохин на видео выражает недовольство работой патрульных и поведением напавших на него парней. Успокоить его пытался второй мужчина - возможно, близкий друг и коллега Владимир Савон.
На этом видео обрывается.
Полицейских Владимира Савона и Артура Ерохина избили подростки в супермаркете АТБ в Чернигове ночью 2 октября. Оба были в отпуске, одетые в гражданское.
Ерохин скончался на месте, Савона забрали в реанимацию. Его после избиения еще и ограбили.
Подозреваемых задержали. К избиению причастны четверо друзей 16, 17 и 18 лет. Мобильный у полицейского украл 32-летний местный житель.
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