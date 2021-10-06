Убийство полицейского: появилось еще одно видео событий трагической ночи

В Чернигове четверо подростков до смерти забили полицейского Артура Ерохина. Фото: facebook.com/Вероника Ерохина

В сети появилось видео перепалки подростков и полицейских в Чернигове. После нее правоохранителя Артура Ерохина нашли мертвым.

На кадрах видно, как похожий на Артура Ерохина мужчина лежит на земле в окружении подростков и нескольких патрульных. Ролик пользователи загрузили в социальные сети.

Затем мужчина поднимается на ноги и обвиняет группу ребят в том, что они напали на него "вдесятером". Подростки тоже объясняли правоохранителям свою версию событий.

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Артур Ерохин на видео выражает недовольство работой патрульных и поведением напавших на него парней. Успокоить его пытался второй мужчина - возможно, близкий друг и коллега Владимир Савон.

На этом видео обрывается.

Полицейских Владимира Савона и Артура Ерохина избили подростки в супермаркете АТБ в Чернигове ночью 2 октября. Оба были в отпуске, одетые в гражданское. Ерохин скончался на месте, Савона забрали в реанимацию. Его после избиения еще и ограбили. Подозреваемых задержали. К избиению причастны четверо друзей 16, 17 и 18 лет. Мобильный у полицейского украл 32-летний местный житель.