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четверг, 07 октября 2021 06:00

Убийство полицейского: следователи проверяют действия патрульных, которые выезжали на драку

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Убийство полицейского: следователи проверяют действия патрульных, которые выезжали на драку
В Чернигове до смерти забили полицейского. Конфликт начался в супермаркете. Фото: скриншот с видео

В Чернигове прокуратура проверяет правомерность действий патрульных в ночь убийства полицейского Артура Ерохина.

На вызов о драке выезжали несколько патрулей, рассказал Gazeta.ua руководитель Черниговской окружной прокуратуры Павел Герасименко.

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"Выезжали несколько нарядов патрульной полиции. Назначено служебное расследование, в ходе которого будет установлена ​​полнота выполнения ими служебных обязанностей. И будет дана ​​соответствующая правовая оценка", - рассказал Герасименко.

Что касается хронологии событий - то она устанавливается. У следователей есть много информации, она анализируется. Мотивы конфликта устанавливаются

В Чернигове в ночь на 2 октября компания подростков избила двух полицейских.

Артур Ерохин погиб, Владимир Савон попал в реанимацию.

Четырех подозреваемых в избиении задержали, им 16, 17 и 18 лет. Есть еще пятый фигурант по делу, это 32-летний мужчина, который ограбил Владимира Савона, когда тот был без сознания.

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