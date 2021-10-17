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воскресенье, 17 октября 2021 19:10

Резали и стреляли: с полицейским жестоко расправились посреди улицы

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В Николаеве посреди улицы резали и стреляли в 32-летнего полицейского. Событие произошла 16 октября около 22:15 в районе пересечения пр. Центрального и ул. Шоссейной.

Пострадавший в тяжелом состоянии а больнице. Подозреваемого задержали сегодня, 17 октября. Это 40-летний ранее судимый местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве 40-летний рецидивист посреди улицы резал и стрелял в 32-летнего полицейского
В Николаеве 40-летний рецидивист посреди улицы резал и стрелял в 32-летнего полицейского

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"Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны, который находился вне службы, получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия", - рассказали полицейские.

Автор: mk.npu.gov.ua
  Пострадавший полицейский в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемого задержали. За покушение на умышленное убийств ему грозит до 15 лет за решеткой
Пострадавший полицейский в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемого задержали. За покушение на умышленное убийств ему грозит до 15 лет за решеткой

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство. Теперь за покушение на умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В ночь на 2 октября 2021 года в Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими Артуром Ерохиным и Владимиром Савоном, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей. Трое из которых - несовершеннолетние.

Артур Ерохин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, Владимир Савон попал в больницу в тяжелом состоянии.

4 октября подозреваемых взяли под стражу без права на залог, по решению Деснянского райсуда Чернигова. Пятый арестованный - 32-летний Владимир Варенко - ограбил Владимира Савона.

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Дата
17
октября

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