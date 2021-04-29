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пятница, 30 апреля 2021 18:10

Пропал ребенок: что делать родителям

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За прошлый год в Украине исчезли 7800 детей. Большинство из них разыскивают в течение первых суток. Как не потерять из виду своего ребенка Gazeta.ua рассказал ректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, полковник полиции Андрей Фоменко.

Если ребенок пропал, с чего следует начинать поиски?

Если ребенок пропал в общественном месте, сразу сообщите об этом охрану, администрацию организации. Необходимо немедленно начать контролировать входы-выходы, проверить туалеты, автостоянки, склады, объявить по громкой связи об исчезновении ребенка, рассказать его приметы.

В транспорте не стесняйтесь громко кричать об исчезновении ребенка. Обратитесь за помощью в отделение полиции и оставьте заявление - поиск начинается в течение суток.
Обращаться можно уже через 5 минут после исчезновения ребенка. Лучше - идти в отделение по месту исчезновения или вызвать полицию просто на место происшествия.

В течение этого времени привлеките к поискам ребенка как можно больше людей: соседей, знакомых, сотрудников учебного заведения, где учится ребенок, добровольцев. Не прекращайте поиски даже ночью.

Кроме полиции, предоставьте максимальную огласку события - все возможные варианты социальной связи. Если ребенок несовершеннолетний, ежедневно следите, чтобы
геолокации на телефоне ребенка была включена и телефон постоянно был заряжен.

Если идете в полицию, сразу возьмите с собой "свежее" фото, вещь, на которой отпечатки ребенка. Дайте максимум информации, а именно - о заболевании ребенка, особые приметы во внешности, данные о круге общения, расскажите о подозрительных друзьях, знакомых.

Когда ребенка найдут, нельзя набрасываться на нее с упреками, ведь она сама очень напугана и находится в эмоциональном стрессе. Самое главное -застеригайте ребенка, а не пугайте ее, иначе она будет бояться всех людей.

Автор: pixabay.com
  Обратитесь за помощью в отделение полиции и оставьте заявление - поиск начинается в течение суток. Обращаться можно уже через 5 минут после исчезновения ребенка. Лучше - идти в отделение по месту исчезновения или вызвать полицию просто на место происшествия
Обратитесь за помощью в отделение полиции и оставьте заявление - поиск начинается в течение суток. Обращаться можно уже через 5 минут после исчезновения ребенка. Лучше - идти в отделение по месту исчезновения или вызвать полицию просто на место происшествия

Какую информацию следует предоставлять полиции?

Анкетные данные, фото ребенка, информацию об одежде и вещи, которые были при ней на момент исчезновения, информацию о людях, которые в последний раз видели ребенка, информацию о людях или места, куда она могла пойти.

Что делать в том случае, если ребенок из дома ушел самостоятельно? Как предупредить его побег? Если ребенок долго не возвращается и не выходит на связь, нужно опросить людей, которые в последний раз его видели и обратиться в полицию. Причины побега детей из дома могут быть разными - недоразумение с родителями, буллинг, подростковый кризис, первая любовь. Действовать в такой ситуации родители должны одинаково.

То, что правоохранительные органы ищут пропавших только после трех суток не касается детей. Как только вы поняли, что школьник не пришел домой вовремя, не отвечает на телефонные звонки, а его друзья не знают где он - звоните в полицию.

Что указывает на побег?

Если между ребенком и родителями состоялась острый спор, не решилась, подросток может уйти из дома. Ребенок хотела пойти на какое-то мероприятие, но родители не отпустили. У школьника есть друзья, которых не одобряют родители. Вместе с подростком из дома исчезли деньги. Исчезли вещи ребенка, которые указывают на то, что она ушла из дома надолго.

Как вести себя родителям, когда ребенок нашелся?

Независимо от того, потерялся малыш или подросток, в первые минуты после возвращения нельзя кричать, обвинять и оскорблять ребенка. Первой реакцией является облегчение и радость от того, что ребенок нашелся. Но не сказать о своих переживаниях также будет ошибкой. Ребенок должен знать, что вы волновались и вам было страшно.

Реакция на побег и возвращение подростка должна соответствовать причине побега. Если такой поступок - это протест против родительского контроля и таким образом ребенок хочет доказать, что может самостоятельно жить, - необходимо пересмотреть права и обязанности членов семьи. Например, позволить подростку самостоятельно о себе заботиться, хотя бы испытательный срок.

Возможно, такой опыт откроет глаза на незаметны ранее вещи и укрепит отношения в семье. А если школьник убежал из дома из-за страха быть наказанным за двойку - родителям следует изменить подход к обучению и снизить ожидания от ребенка.

14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Его всю ночь искали около 200 человек. Утром присоединились еще около сотни поисковиков. Осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков к близлежащим селам. Привлекли квадрокоптер и подняли в небо вертолет спасателей. Поиски осложнялись тем, что вокруг села много лесов и кустарников.

Автор: Якимова Юлия
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30
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