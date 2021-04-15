Исчезновение и поиски 2-летнего мальчика: новые подробности от отца и полиции

Фото: kv.npu.gov.ua

2-летний Богдан Униченко, из села Раговка Киевской области, который исчез накануне, сейчас с матерью в детском отделении Иванковской райбольницы. Однако угрозы жизни ребенка нет. И уже завтра его выпишут домой.

Мальчика 15 ч искали более 300 человек - полицейские, военные, спасатели и волонтеры из Киевщины и других областей. Приобщили авиацию. Его нашли оперативники за селом. Был обессилен, голодный и холодный, рассказал Gazeta.ua начальник областной полиции Андрей Небытов.

"Мы были уверены, что найдем этого маленького путешественника. И ощущение нас не подвели. Он сидел в лесополосе - холодный, голодный и грязный. Плакал. Полицейские дали ему печенья, обогрели и привезли в село. Там его встречали аплодисментами все, кто был задействован в поисках", - говорит Андрей Небытов.

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Богдан - единственный ребенок в семье. Отец оставил сына возле леса, когда пошел за дровами. А как вернулся - его уже не было, рассказал.

"Я по дрова ушел. И взял его с собой. Чтобы дальше не шел - оставил, буквально на 10-15 минут. Когда вернулся - его уже нет. Получилось так, что он пошел другой дорогой, чуть выше. А я по другой стороне, и мы разминулись. А потом с женой сами его искали. Полицию вызвали, когда уже стемнело", - рассказал Виталий Униченко.

Богданчик еще не разговаривает. Поэтому не может рассказать, где все время находился. Однако когда увидел полицейских - очень обрадовался, добавил Андрей Небытов.

14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Его всю ночь искали около 200 человек. Утром присоединились еще около сотни поисковиков. Осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков к близлежащим селам. Привлекли квадрокоптер и подняли в небо вертолет спасателей. Поиски осложнялись тем, что вокруг села много лесов и кустарников.