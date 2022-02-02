Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность

Нардеп Артем Дмитрук привлекут к уголовной ответственности за хулиганство. Фото: скриншот с видео

По факту драки, которая произошла на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыли уголовное производство.

Решается вопрос об объявлении подозрения народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником инцидента, пишет "Думская" со ссылкой на анонимные источники.

Предварительная квалификация инцидента – хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или другим гражданам, прекращающим хулиганские действия.

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25 января Артем Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Бегал по столам и ломал мебель. В столкновении пострадали 10 человек. В частности, 80-летний ученый. У двоих диагностировали переломы челюсти и черепно-мозговые травмы. Дмитрук заявил, что таким способом "боролся с незаконной застройкой", "против земельной мафии, которая пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря". Генпрокурор Ирина Венедиктова сравнила нардепа с гангстером и пообещала "обязательно разобраться". Осторожно, видео содержит ненормативную лексику