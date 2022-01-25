Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"

Ведомости внесли в ЕРДР, сообщила Венедиктова. Фото: Офис генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала отреагировать на погром, который устроил внефракционный народный депутат Артем Дмитрук в Одесском городском совете.

Об этом заявила во вторник.

"Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка.

Однако нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями громады города Одессы", - написала в Facebook и опубликовала видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Генпрокурор сообщила, что сведения "немедленно внесены" в Единый реестр досудебных расследований.

"И мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", - заявила.

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"По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти – за нами сейчас очень внимательно наблюдают со всех уголков планеты. Мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть", - написала Венедиктова.

25 января Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Бегал по столам и ломал мебель. Правоохранители квалифицировали событие по статье – хулиганство. Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе. Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.