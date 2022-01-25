Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"

 
Ексклюзивы
1/5
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 963
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 549
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 909
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 657
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 531
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 468
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1377
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 810
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1215
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6381
Фото
Все фото
5
44
8
23
11
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
Веселые и активные: как нардепы работают после &quot;зимних каникул&quot; на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
&quot;Дайте просто работать!&quot;: ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
Видео
Все видео
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"
Нахамил в Антикоррупционном суде - 15 суток ареста: Рада приняла закон
Нахамил в Антикоррупционном суде - 15 суток ареста: Рада приняла закон
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1449
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 765
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6255
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2205
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5112
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 585
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 15:07

Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"

1 Комментировать
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала &quot;обязательно разобраться&quot;
Ведомости внесли в ЕРДР, сообщила Венедиктова. Фото: Офис генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала отреагировать на погром, который устроил внефракционный народный депутат Артем Дмитрук в Одесском городском совете.

Об этом заявила во вторник.

"Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка.

Однако нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями громады города Одессы", - написала в Facebook и опубликовала видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Генпрокурор сообщила, что сведения "немедленно внесены" в Единый реестр досудебных расследований.

"И мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", - заявила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сатирик назвал "слугу" Дмитрука "сферическим г*ндоном"

"По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти – за нами сейчас очень внимательно наблюдают со всех уголков планеты. Мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть", - написала Венедиктова.

25 января Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Бегал по столам и ломал мебель. Правоохранители квалифицировали событие по статье – хулиганство.

Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе. Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 14382
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 13357
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 9126
Ракицкий покинет российский &quot;Зенит&quot;
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 7551
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 7002
Политика
Глава МИД Великобритании посетит Украину: известно, когда
Глава МИД Великобритании посетит Украину: известно, когда
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
5
 Просмотров: 360
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
44
 Просмотров: 972
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление 2 Просмотров: 864
Посылки из-за границы: Рада ослабила ограничения для украинцев
Посылки из-за границы: Рада ослабила ограничения для украинцев Просмотров: 711
Больше всего комментируют
11
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
6
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
6
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
4
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 801
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть