После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук приостанавливает работу в объединении "Умная политика" бывшего спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом он заявил в среду, 26 января.
Нардеп напомнил об "инциденте в Одесской мэрии".
"Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследование инцидента.
С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумна политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", - написал в Facebook.
25 января Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Бегал по столам и ломал мебель. Правоохранители квалифицировали событие по статье – хулиганство. В столкновении пострадали 10 человек.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сравнила нардепа с гангстером и пообещала "обязательно разобраться".
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Дмитрук заявил, что "боролся незаконной застройкой", "против земельной мафии, которая пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря".
"Я понимаю , что как депутат должен был избегать физических методов решения конфликта. Но к сожалению мне пришлось защищать права одесситов единственно доступным способом", - написал.
Также заявил, что "будет ожидать решения правоохранительных органов".
Артём Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе. Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
В ноябре прошлого года его исключили из фракции "СН". Перед этим он вошел в межфракционное объединение "Умная политика".
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