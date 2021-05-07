Искали всю ночь 7-летний мальчик после уроков не вернулся домой

Утром проголодавшегося мальчика на одной из улиц города нашли полицейские Фото: hr.npu.gov.ua

7 мая, полицейские разыскали и вернули домой 7-летнего мальчика из Казатина, который вчера вышел из школы, но домой не пришел.

Утром проголодавшегося мальчика на одной из улиц города нашли полицейские, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"Информация об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступила 6 мая около 23:10 от матери ребенка. Женщина рассказала, что домой из школы не вернулся ее сын, ученик одной из школ Казатина. После уроков ребенок вышел из учебного заведения, но домой так и не пришел. Полицейские опросили одноклассников мальчика и его преподавателей, прочесали территорию населенного пункта, проверили парки, детские площадки и все места, где мог быть мальчик. Поиски несовершеннолетнего продолжались до утра ", - сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

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Полицейским мальчик рассказал, что после учебы он с товарищем решил поиграть на детской площадке, а потом они пошли играть на территорию бывшей военной части. К вечеру его друг ушел домой, а он остался там.

С несовершеннолетним и родителями мальчика провели профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем не случались такие ситуации.

14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Его всю ночь искали около 200 человек. Утром присоединились еще около сотни поисковиков. Осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков к близлежащим селам. Привлекли квадрокоптер и подняли в небо вертолет спасателей. Поиски осложнялись тем, что вокруг села много лесов и кустарников.