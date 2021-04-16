2-летний мальчик всю ночь бродил по лесу: как накажут родителей

2-летнего Богдана Униченка искали чуть менее суток. Нашли в лесополосе на расстоянии около 5 км от дома. Он был грязный, истощенный и плакал. Парня осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Фото: kv.npu.gov.ua

2-летний Богдан Униченко из села Раговка Киевской остается в Иванковской районной больнице.

Мальчику сделали уже все необходимые анализы и показатели в норме. Но в понедельник его еще должен осмотреть медицинский психолог, сообщает ТСН.

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С мамой мальчика уже общались работники службы по делам детей, они поставили семью на учет.

А ювенальные прокуроры могут привлечь отца к административной ответственности за то, что не доголедив за сыном и позволил самому идти из леса. Ему грозит до 2 тыс. Грн штрафа.

14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Его всю ночь искали около 200 человек. Утром присоединились еще около сотни поисковиков. осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков к близлежащим селам. Привлекли квадрокоптер и подняли в небо вертолет спасателей. Поиски осложнялись тем, что вокруг села много лесов и кустарников.