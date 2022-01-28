"Хочет разговаривать, но трубка мешает" - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка

Фото: Жанна Шарова

Все раненые в результате стрельбы в Днепре, которую устроил нацгвардеец 20-летний Артем Рябчук, живы и стабильны.

Медики больницы им. Ильи Мечникова осторожны с прогнозами, но за сутки есть основания для оптимизма, пишет ТСН.

В самом тяжелом состоянии среди пяти пострадавших военная 22-летняя Жанна Шарова. Она уже пришла в сознание. Женщина находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких в реанимации, ей лучше. Нападающий трижды выстрелил в нее в упор. Самым тяжелым является ранение брюшной полости. Она потеряла 2 л крови.

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"Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но мы имеем стабилизацию и делаем все возможное, чтобы она поправилась. Только Жанне перелили 4,5 л крови. Всем остальным - в сумме 12 л", - рассказал гендиректор областной больницы им. Ильи Мечникова Сергей Рыженко.

В медучреждении сейчас собираются десятки неравнодушных, чтобы сдать кровь раненым. Записалось около 100 желающих. Здесь развернули специальные операционные, чтобы быстро принять как можно больше доноров. Также люди приходят к областной станции переливания крови.

Трагедия произошла 27 января около 03:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было 22 солдата. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем. Мотивы преступления стрелка неизвестны. Следствие рассматривает все возможные версии. Среди пострадавшие также - 20-летний Денис Наместник, 23-летний Владислав Гулида, 25-летний Игорь Семенченко и 21-летний Евгений Мачула.