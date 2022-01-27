Семьи расстрелянных в Днепре получат денежную компенсацию

Артем Рябчук открыл огонь из автоматического оружия. Фото: Нацполиция

Семьям пяти погибших в Днепре военнослужащих Нацгвардии, расстрелянных Артемием Рябчуком на территории завода "Южмаш", государство выплатит денежные компенсации.

Об этом на брифинге рассказал командующий НГУ Николай Балан.

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"Они погибли при исполнении служебных обязанностей. Государство полностью берет на себя похороны погибших и выплатит их родителям или детям около 1,8 млн грн", - сказал генерал.

По его словам, пяти раненым, которые сейчас находятся в двух больницах Днепра, также будет предоставлена ​​материальная помощь. Деньги на это перечислили на воинскую часть, где служат нацгвардейцы.

27 января на территории Южного машиностроительного завода солдат Нацгвардии Артем Рябчук открыл огонь из автоматического оружия. В комнате было около 22 солдат. Пятеро военных погибли на месте, еще пятеро ранены. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были у него. Следователи рассматривают все возможные версии стрельбы, в частности неуставные отношения в части.