Семьи расстрелянных в Днепре получат денежную компенсацию

Семьям пяти погибших в Днепре военнослужащих Нацгвардии, расстрелянных Артемием Рябчуком на территории завода "Южмаш", государство выплатит денежные компенсации.
Об этом на брифинге рассказал командующий НГУ Николай Балан.
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"Они погибли при исполнении служебных обязанностей. Государство полностью берет на себя похороны погибших и выплатит их родителям или детям около 1,8 млн грн", - сказал генерал.
По его словам, пяти раненым, которые сейчас находятся в двух больницах Днепра, также будет предоставлена материальная помощь. Деньги на это перечислили на воинскую часть, где служат нацгвардейцы.
27 января на территории Южного машиностроительного завода солдат Нацгвардии Артем Рябчук открыл огонь из автоматического оружия. В комнате было около 22 солдат. Пятеро военных погибли на месте, еще пятеро ранены.
Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были у него.
Следователи рассматривают все возможные версии стрельбы, в частности неуставные отношения в части.
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