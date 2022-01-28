Трагедия на Южмаше: МВД создало специальную следственную комиссию

В Днепре солдат Артем Рябчук расстрелял 10 человек. Пятеро из них погибли. Фото: t.me/pavlovskynews

В Министерстве внутренних дел была создана специальная следственная комиссия, которая исследует первопричины трагедии в Днепре.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, эта комиссия также должна предоставить предложения по необходимым изменениям в прохождении срочниками службы в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

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"С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения по поводу того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем", - сказал Монастырский. .

Добавил, что по выводам следственной комиссии МВД будут сделаны кадровые решения в отношении лиц, причастных к допущению этой ситуации.

Трагедия произошла 27 января около 03:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Это солдат 21-летний Артем Рябчук. Автомат и патроны были при нем.