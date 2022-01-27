МВД будет учить украинцев вести себя в чрезвычайных ситуациях

МВД проведет обучение для гражданских граждан. Фото: Радио Свобода

Министерство внутренних дел Украины проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Акцент сделают на правилах обращения с взрывоопасными предметами, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Тренировки организуют в разных регионах страны.

"Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", - сказал Монастырский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активизация гибридной войны: в МВД объяснили мотивы псевдоминеров

Временный исполняющий обязанности главы ГСЧС Сергей Крук сообщил, что его ведомство уже начало подготовку к этим учениям.

Кроме того, в Украине будут проверены работы систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

За последний месяц в МВД поступило более 500 ошибочных сообщений о взрывчатке. Псевдозаминирование все чаще используется как инструмент гибридной войны.