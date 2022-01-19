Редакцию Гордона обстреляли

Фото: скриншот с видео

19 января в Киеве обстреляли редакцию издания "Гордон". Офис находится по ул. Щекавицкой.

Сотрудники издания нашли след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию. Об этом сообщил основатель интернет-издания Дмитрий Гордон в видеообращении на YouTube.

Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно каждый день бороться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.

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Он выразил убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".

"Как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом. Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД ответит на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – сказал Гордон.

В конце ноября 2021 года Дмитрий Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".