 
Ексклюзивы
1/5
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 5005
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2 Просмотров: 918
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
2 Просмотров: 4482
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 2331
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 873
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3114
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2223
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1836
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 4392
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
5
6
4
5
Редакцию Гордона обстреляли
Редакцию Гордона обстреляли
За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным
За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
Видео
Все видео
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 2331
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1818
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4977
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 423
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 18:41

Редакцию Гордона обстреляли
3

  Комментировать

В Киеве обстреляли редакцию издания "Гордон"
Фото: скриншот с видео
В Киеве обстреляли редакцию издания "Гордон"
В Киеве обстреляли редакцию издания "Гордон"

19 января в Киеве обстреляли редакцию издания "Гордон". Офис находится по ул. Щекавицкой.

Сотрудники издания нашли след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию. Об этом сообщил основатель интернет-издания Дмитрий Гордон в видеообращении на YouTube.

Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно каждый день бороться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео

Он выразил убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".

"Как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом. Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД ответит на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – сказал Гордон.

В конце ноября 2021 года Дмитрий Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы.

Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редакцию Гордона обстреляли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 12690
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 10251
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
14
 Просмотров: 8190
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7992
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
 Просмотров: 6426
Происшествия
"Бухим меньше нужно ездить": 16-летний Харьковский отличился в суде
"Бухим меньше нужно ездить": 16-летний Харьковский отличился в суде Просмотров: 783
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
 Просмотров: 2295
Выпустил пулю в подбородок: на Донбассе нашли застреленным молодого контрактника
Выпустил пулю в подбородок: на Донбассе нашли застреленным молодого контрактника Просмотров: 954
Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика
Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика
 Просмотров: 3879
В результате пожара погибли четыре человека: среди них трое детей
В результате пожара погибли четыре человека: среди них трое детей Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
Голосов: 417
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть