Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения

Изменения в ПДД планируют вынести на общественное обсуждение. Фото: pixabay

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подал в Кабмин проект постановления об изменении правил дорожного движения.

Об этом идет речь на сайте МВД.

Изменения будут касаться сезонных шин и использования фар.

Следовательно, в документе речь идет о летних шинах, зимних и всесезонных.

В МВД предлагают ввести запрет на использование транспорта, если с 1 октября по 31 марта водитель эксплуатирует летние шины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД

Также планируется отказаться от правила, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (или ближний свет фар в случае их отсутствия). Теперь предлагается, чтобы такое требование действовало круглый год.

В МВД ожидают, что изменения "положительно повлияют на уровень безопасности дорожного движения и приведут к уменьшению количества ДТП".

Планируется также общественное обсуждение, но дату пока не сообщают.

Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, в которую можно было играть во время вождения.