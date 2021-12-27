Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
Просмотров: 576
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 693
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2277
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2394
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 927
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 801
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1035
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2232
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 702
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11232
Фото
Все фото
3
7
7
25
4
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Проходит метровый брод и имеет 240 &quot;лошадей&quot; под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
Видео
Все видео
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 747
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1656
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1269
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 639
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2223
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 981
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
понедельник, 27 декабря 2021 15:32

Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто

  Комментировать
Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто
Доступ к видеоиграм во время движения будет заблокирован. Фото: uapost

Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, в которую можно было играть во время вождения.

Речь идет о функции Passenger Pay. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На этой неделе регулятор США – Национальное управление дорожной безопасности – начал расследование по жалобе одного из водителей.

Проверка касается около 580 тысяч электрокаров Tesla 3, X и S, выпущенных с 2017 года по настоящее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде поддержали закон, разрешающий штрафовать водителей на основании видео в телефоне

По данным NHTSA, игры стали доступны на некоторых автомобилях во время вождения с декабря 2020 года. До этого они работали только в режиме парковки.

Passenger Pay предупреждает, что играть можно только пассажирам и требует подтверждения перед запуском, однако, отметил регулятор, она может отвлечь водителя и увеличить риск аварии.

Tesla не ответила на запрос о комментариях по ограничению доступа к функции.

Сотрудники Укртрансбезопасности и патрульная полиция начали массово штрафовать нелегальных перевозчиков. Укртрансбезопасность начала составлять протоколы об админнарушениях без судебного разбирательства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 21879
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 18648
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 15319
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 14391
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9171
Авто
Почему "ПЗУ Украина"? – 7 преимуществ в страховании авто
Почему "ПЗУ Украина"? – 7 преимуществ в страховании авто Просмотров: 63
Зеленский провалил обещание с кортежами
Зеленский провалил обещание с кортежами 1 Просмотров: 1989
Началось голосование за лучшие автомобили в Украине
Началось голосование за лучшие автомобили в Украине Просмотров: 198
Можно ли ездить на мотоцикле зимой?
Можно ли ездить на мотоцикле зимой? Просмотров: 882
В Раде поддержали закон, разрешающий штрафовать водителей на основании видео в телефоне
В Раде поддержали закон, разрешающий штрафовать водителей на основании видео в телефоне Просмотров: 6813
Больше всего комментируют
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
1
"Требуется бухгалтер, девушка до 50 лет, высокая, худая" - за это объявление оштрафовали работодателя
Голосов: 16183
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть