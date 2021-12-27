Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто

Доступ к видеоиграм во время движения будет заблокирован. Фото: uapost

Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, в которую можно было играть во время вождения.

Речь идет о функции Passenger Pay. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На этой неделе регулятор США – Национальное управление дорожной безопасности – начал расследование по жалобе одного из водителей.

Проверка касается около 580 тысяч электрокаров Tesla 3, X и S, выпущенных с 2017 года по настоящее время.

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По данным NHTSA, игры стали доступны на некоторых автомобилях во время вождения с декабря 2020 года. До этого они работали только в режиме парковки.

Passenger Pay предупреждает, что играть можно только пассажирам и требует подтверждения перед запуском, однако, отметил регулятор, она может отвлечь водителя и увеличить риск аварии.

Tesla не ответила на запрос о комментариях по ограничению доступа к функции.

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