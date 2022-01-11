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вторник, 11 января 2022 09:57

Монастырский пообещал повышение зарплаты стражам порядка с февраля

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Монастырский пообещал повышение зарплаты стражам порядка с февраля
Повышение зарплат будет касаться всех работников МВД. Фото: LexInform

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал повышение заработной платы правоохранителям с февраля 2022 года.

Об этом он написал в Facebook.

"Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра. Главный подход - повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", - написал Монастырский.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% 1 февраля.

Это касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, сотрудников миграционной службы.

"Средства для такого повышения заработных плат мы получили благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начали против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. По информации ГНС, это только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 3 миллиарда гривен", - написал Монастырский.

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С февраля планируют возобновить право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко обещал повышение зарплат полицейским в январе 2022-го. Клименко говорил, что Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения зарплат полицейским с этого месяца. Следующего повышения следует ожидать в апреле.

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