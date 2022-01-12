В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов

Часть сообщений поступила со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

За сутки в Национальную полицию поступило девять ложных сообщений о заминировании 600 объектов в разных городах Украины.

Правоохранители проверяют всю информацию, сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас мы выясняем, кто осуществляет ложные вызовы о минировании. Только за период прошедших новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержали девять злоумышленников в девяти областях, в том числе в Киеве, Одессе и Днепре. Нарушители имели разные мотивы. Некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Часть сообщений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы рассматриваем каждый подобный вызов. Значительные силы привлекают к проверке сообщений о минировании", - подчеркнул Клименко.

Наказанием за ложное сообщение о минировании является лишение свободы на срок от двух до шести лет. Если преступление повлекло тяжкие последствия или было совершено повторно, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Волна возможных минирований в Киеве сегодня началась с метро. За незначительный период аноним сообщил о минировании четырех станций и двух пересадочных узлов. Вскоре сообщили, что проверку станций Театральная, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Вокзальная и пересадочных узлов завершили. Взрывоопасные предметы не обнаружили. Все станции метрополитена работают в обычном режиме. В Днепре, Черкассах и Львове "заминировали" все школы. Соответствующие сообщения в местные полиции поступили 12 января.