"Я убью вас и ваших родных" - в трех областных центрах сорвали учебу в школах

В Днепре, Черкассах и Львове "заминировали" все школы. Соответствующие сообщения в местные полиции поступили 12 января.

"Минер" из Днепра направил на почту полиции сообщение, пишет "Днепр областной".

Автор: t.me/dniprooblcentr В Днепре неизвестный "заминировал" все школы

"Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня произойдет взрыв", - говорилось в сообщении.

В районном управлении полиции Gazeta.ua подтвердили информацию о минировании школ Днепра. Правоохранители отрабатывают информацию, рассказала Алина Стадник из Днепровского районного управления полиции.

Автор: t.me/dniprooblcentr В полицию направил письмо с угрозами, что убьет всех, потому что устал терпеть

"Поступило сообщение о заминировании школ города. Полицейские, взрывотехники, кинологи проверяют эту информацию и работают на местах", - рассказала Стадник.

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Уведомление о минировании всех школ Львова поступило в полицию около 11:00. Правоохранители обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории, эвакуируют учеников и педагогов.

"На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, другие службы полиции Львовской области, а также патрульные полицейские", - рассказали в полиции.

Устанавливают личность анонима, сообщившего о "минировании".

Автор: facebook.com/MVS.LVIV Уведомление о минировании всех школ Львова поступило в полицию от анонима. Правоохранители обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории, эвакуируют учащихся и педагогов

Такая же ситуация в Черкассах, сообщение прислал аноним. В настоящее время следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники управления патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения.

По результатам проверки будут решать вопрос об открытии уголовного производства.

В Одесской области в Розквитовской сельской общине Березовского района трое подростков "заминировали" школу. Подростки 15, 14 и 11 лет позвонили директору и сказали, что в школе есть взрывчатка. Разоблачили "шутников" через несколько дней. По словам подростков, таким образом они развлекались.