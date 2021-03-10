Несовершеннолетние шутники "заминировали" школу - отвечать будут родители

По словам подростков, таким образом они развлекались Фото: pixabay.com

В Одесской области в Розквитсткой сельской общине Березовского района трое подростков "заминировали" школу.

Ребята 15, 14 и 11 лет позвонили директору и сказали, что в школе взрывчатка, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Было почти 18:00, поэтому учебный процесс останавливать не пришлось. Правоохранители, которых вызвали на место происшествия, проверили заведение и прилегающую к нему территорию и опровергли достоверность предоставленной детьми информации", - говорится в сообщении.

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Разоблачили "шутников" за несколько дней. Это двое несовершеннолетних односельчан и малолетний мальчик, который попал к ним в компанию, когда гостил у родственников. По словам подростков, таким образом они развлекались.

Полицейские провели с ребятами профилактическую беседу и объяснили им, насколько плохими являются выдумки об угрозе безопасности людей или повреждения тех или иных объектов.

Теперь наказание за шалости ребят понесут родители. Их привлекут к административной ответственности.

В Одессе первоклассница "заминировала" школу. Девочка объяснила поступок тем, что хотела пойти домой и поиграть с котом.