Первоклассница "заминировала" школу из-за котика

6-летняя первоклассница сообщила о минировании школы. Фото: РБК-Украина

В Одессе в среду, 16 декабря, в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе.

Ее "заминировала" 6-летняя первоклассница, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области,

Девочка объяснила свой поступок тем, что хотела пойти домой и поиграть с котиком.

Со школьницей пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что такой необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, кто-то реально нуждался в их помощи.

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"Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям", –говорится в сообщении полиции.

16 декабря в полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании Национальной службы здоровья Украины. Сотрудников эвакуировали из здания.