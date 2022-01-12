В Киеве два аэропорта под угрозой взрыва: съехались кинологи и взрывотехники

На местах возможного минирования работают взрывотехники. Фото: facebook.com/MVS.Lviv

В среду, 12 января, волна минирований докатилась до аэропортов "Киев" им. Игоря Сикорского и "Борисполь".

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, пишет "Сегодня".

Сообщения о возможном минировании проверяют кинологи и взрывотехники.

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"На месте работает следственно-оперативная группа. Взрывотехники и кинологи проверяют помещение аэропорта. Пассажиров и персонал не эвакуировали", - рассказали в полиции.

Также в СМИ сообщили, что под угрозой взрыва восемь столичных торговых центров. Все проверяют на местах.

Волна возможных минирований в Киеве сегодня началась с метро. За незначительный период аноним сообщил о минировании четырех станций и двух пересадочных узлов. Вскоре сообщили, что проверку станций Театральная, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта и пересадочного узла завершили. Взрывоопасные предметы не обнаружили. Еще проверяют станция Вокзальная.