В Киеве два аэропорта под угрозой взрыва: съехались кинологи и взрывотехники

В среду, 12 января, волна минирований докатилась до аэропортов "Киев" им. Игоря Сикорского и "Борисполь".
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, пишет "Сегодня".
Сообщения о возможном минировании проверяют кинологи и взрывотехники.
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"На месте работает следственно-оперативная группа. Взрывотехники и кинологи проверяют помещение аэропорта. Пассажиров и персонал не эвакуировали", - рассказали в полиции.
Также в СМИ сообщили, что под угрозой взрыва восемь столичных торговых центров. Все проверяют на местах.
Волна возможных минирований в Киеве сегодня началась с метро. За незначительный период аноним сообщил о минировании четырех станций и двух пересадочных узлов.
Вскоре сообщили, что проверку станций Театральная, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта и пересадочного узла завершили. Взрывоопасные предметы не обнаружили. Еще проверяют станция Вокзальная.
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