В военной части, где солдат расстрелял сослуживцев, раньше случались самоубийства

Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

В военной части Национальной гвардии в Днепре, в которой солдат-срочник Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев, ранее произошло два самоубийства.

Они произошли в течение двух лет: первое – в 2018 году, второе – в 2019 году. Об этом сообщил бывший командующий Нацгвардии Николай Балан на брифинге в Днепре, передает Gazeta.ua.

Так, в 2018 году, менее чем через год после принятия присяги погиб 19-летний Мансур Вержаковский. Первоначальная версия следствия о самоубийстве не подтвердилась. Следствие продолжается.

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В 2019 году погиб 20-летний Андрей Киба из этой же воинской части. Он погиб спустя 2,5 месяца после принятия присяги. Досудебное расследование уголовного дела продолжается.

Командующий Национальной гвардии Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре. Он с мая 2019 исполнял обязанности командующего Нацгвардии. В июне того же года президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост.

От исполнения обязанностей на время расследования также был отстранен командир воинской части, где произошла трагедия, его заместитель по работе с личным составом и начальник штаба.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3.40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.