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Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
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На территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат Артем Рябчук расстрелял 10 сослуживцев. Пятеро из них погибли
Фото: t.me/pavlovskynews
На территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат Артем Рябчук расстрелял 10 сослуживцев. Пятеро из них погибли
На территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат Артем Рябчук расстрелял 10 сослуживцев. Пятеро из них погибли

Солдат Артем Рябчук, расстрелявший в Днепре сослуживцев, служил в Нацгвардии с осени 2021 года. Был задействован в охране Южномаша.

Всегда характеризовался положительно, рассказал Gazeta.ua представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

"Никаких отклонений у него не наблюдалось. Он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Но назначение в караул – целая процедура, военные постоянно проходят беседы с психологом", – сказал Музычук.

О трагедии в части сообщил в полицию солдат 25-летний Иван Садусенко.

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Это - начальник караула, старший лейтенант воинской части 3021 35-летний Александр Буганов, помощник начальника караула 22-летний Артем Левковский из города Олешки на Херсонщине, младший сержант из Днепра 25-летний Александр Дроган, 20-летний Леонид Черник из Херсонской области и 36-летняя Вера Лебинец. Остальные данные погибших устанавливаются.

Пострадавшие – 20-летний Денис Наместник, 23-летний Владислав Гулида, 25-летний Игорь Семенченко, работница завода Жанна Шарова и 21-летний Евгений Мачула.

"Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", - добавил Музычук.

Угрозы жизнью раненых – нет.

Подозреваемый скрылся с автоматом, прихватив 200 патронов. У завода ловил попутку, по данным Gazeta.ua.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.

В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

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