Днепровского стрелка Рябчука не травили, но драка была - экс-командующий Нацгвардии

На фото момент задержания Артема Рябчука. Накануне трагедии он доложил командиру о разбившейся драке. Фото: facebook.com/Borys Filatov

В командовании Национальной гвардии Украины подтвердили факт драки между двумя солдатами подразделения, в котором 20-летний Артем Рябчук расстрелял десять человек. Конфликт произошел три недели назад.

Об этом сообщил экс-командующий Нацгвардией Николай Балан, подавший в отставку после стрельбы в Днепре, передает "Укринформ".

По словам Балана, о потасовке между солдатами Рябчук сообщал командиру своего взвода. Подозреваемый вмешался в конфликт военнослужащих.

"Мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", – сказал он.

В то же время солдаты, опрошенные после инцидента, отрицали факты буллинга и "дедовщины" в отношении Рябчука.

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"С глазу на глаз разговаривали, в частности с солдатами, которые только что прибыли и приняли присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали", - сказал Балан.

Добавил, что следов издевательства или избиения солдат в ежедневных медицинских осмотрах зафиксировано не было.

Трагедия произошла 27 января около 03:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, столько же получили ранения разной степени тяжести. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем. Мотивы преступления стрелка неизвестны. Следствие рассматривает все возможные версии.