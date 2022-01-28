Зеленский назначил и.о командующего Нацгвардией

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 2898
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 576
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 324
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 837
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2691
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1044
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 945
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1089
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2250
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
35
30
15
9
3
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Видео
Все видео
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3627
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1494
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 117
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 00:28

Зеленский назначил и.о командующего Нацгвардией

  Комментировать
Зеленский назначил и.о командующего Нацгвардией
Юрий Лебедь назначен исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Фото: glavnoe.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Перед этим Зеленский поддержал отставку с этого поста Николая Балана.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семьи расстрелянных в Днепре получат денежную компенсацию

Лебедь будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ. До этого Лебедь был заместителем Балана.

Назначение Лебедя ранее анонсировал министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Под его командованием и по выводам комиссии МВД будут сделаны и другие кадровые выводы в отношении лиц, причастных к допущению этой ситуации", — пообещал Монастырский.

27 января в Днепре на территории предприятия "Южмаш" срочник Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял караул. Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения разной тяжести.

Днем на брифинге в Днепре Балан заявил, что написал рапорт об отставке с должности командующего НГУ, а также отстранил местное командование на время проведения служебной проверки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
После стрельбы в Днипре командующий Национальной гвардией подал в отставку
После стрельбы в Днипре командующий Национальной гвардией подал в отставку 1 Просмотров: 1305
Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре
Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре Просмотров: 2385
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности Просмотров: 2556
22-летнего контрактника нашли с простреленной головой
22-летнего контрактника нашли с простреленной головой Просмотров: 1917
Сейчас вы читаете новость «Зеленский назначил и.о командующего Нацгвардией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 13429
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 11412
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 9955
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 9855
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 9594
Общество
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
35
 Просмотров: 2898
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
 Просмотров: 576
"Выключите оружие России" – Стерненко зовет на пикет канала Мураева
"Выключите оружие России" – Стерненко зовет на пикет канала Мураева Просмотров: 459
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
 Просмотров: 324
Граждане каких стран чаще всего путешествуют по Украине - рейтинг
Граждане каких стран чаще всего путешествуют по Украине - рейтинг Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 58309
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть