Зеленский назначил и.о командующего Нацгвардией

Юрий Лебедь назначен исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Фото: glavnoe.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Перед этим Зеленский поддержал отставку с этого поста Николая Балана.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса главы государства.

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Лебедь будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ. До этого Лебедь был заместителем Балана.

Назначение Лебедя ранее анонсировал министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Под его командованием и по выводам комиссии МВД будут сделаны и другие кадровые выводы в отношении лиц, причастных к допущению этой ситуации", — пообещал Монастырский.

27 января в Днепре на территории предприятия "Южмаш" срочник Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял караул. Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения разной тяжести. Днем на брифинге в Днепре Балан заявил, что написал рапорт об отставке с должности командующего НГУ, а также отстранил местное командование на время проведения служебной проверки.