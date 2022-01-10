22-летнего контрактника нашли с простреленной головой

В Донецкой области на посту нашли застреленным 22-летнего военнослужащего-контрактника из Кривого Рога.
По предварительной версии он застрелился. Тело обнаружили 9 января, сообщает Специализированная прокуратура объединенных сил.
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"Предварительно, солдат совершил самоубийство на службе, выстрелив в голову из своего штатного оружия", - сказано в сообщении.
Солдат обслуживал пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей.
Следователи открыли уголовное производство. Кроме самоубийства рассматривают версии умышленного убийства, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
В зоне ООС на посту нашли застреленным бойца Нацгвардии из Кривого Рога.
На теле мужчины обнаружили несколько огнестрельных ранений. По предварительной версии, он совершил самоубийство.
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