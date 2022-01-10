22-летнего контрактника нашли с простреленной головой

В Донецкой области на посту обнаружили с простреленной головой 22-летнего военнослужащего-контрактника из Кривого Рога. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Донецкой области на посту нашли застреленным 22-летнего военнослужащего-контрактника из Кривого Рога.

По предварительной версии он застрелился. Тело обнаружили 9 января, сообщает Специализированная прокуратура объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Десне" 23-летний военный застрелился на службе

"Предварительно, солдат совершил самоубийство на службе, выстрелив в голову из своего штатного оружия", - сказано в сообщении.

Солдат обслуживал пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей.

Следователи открыли уголовное производство. Кроме самоубийства рассматривают версии умышленного убийства, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В зоне ООС на посту нашли застреленным бойца Нацгвардии из Кривого Рога. На теле мужчины обнаружили несколько огнестрельных ранений. По предварительной версии, он совершил самоубийство.