На посту в зоне ООС нашли застреленным военнослужащего

В зоне ООС нашли застреленного бойца Нацгвардии из Кривого Рога. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоне ООС 12 декабря на посту обнаружили застреленного бойца Нацгвардии.

По предварительной версии, он совершил самоубийство, сообщают "СВОИ" со ссылкой на собственные источники.

На теле мужчины обнаружили несколько огнестрельных ранений, по данным издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочная гибель 24-летнего пограничника: родные говорят - мужчину убили

Известно, что военнослужащий из Кривого Рога. В вечер трагедии был нетрезв, а накануне поссорился с женой.

В воинской части 3011 Нацгвардии Украины смерть военнослужащего подтвердили. Но пока никаких комментариев не дают.

В учебном центре "Десна" в Черниговской области во время пребывания на посту военный-срочник совершил самоубийство. Ему было 23 года, был родом с Днепропетровской области. До демобилизации оставался месяц.