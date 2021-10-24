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воскресенье, 24 октября 2021 23:29

В "Десне" 23-летний военный застрелился на службе

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В &quot;Десне&quot; 23-летний военный застрелился на службе
Что именно стало причиной самоубийства, пока неизвестно. Фото: РБК-Украина

Во время пребывания на посту военный-срочник совершил самоубийство. Об этом Общественному сообщил заместитель начальника по морально-психологического обеспечения 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак.

Парню до дембеля оставался месяц. Ему было 23 года и он родом из Днепропетровщины. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства пока не известно. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал Александр Сагайдак.

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Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила изменение, прибывшая на пост.

В Херсонской области сегодня, 24 октября, в лесу нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

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Дата
25
октября

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