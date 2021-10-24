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воскресенье, 24 октября 2021 21:45

В Херсонской области полицейского нашли повешенным

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В Херсонской области полицейского нашли повешенным
Правоохранители сообщили о происшествии в Государственное бюро расследований. Фото: loyer.com.ua

В Херсонской области сегодня, 24 октября, в лесу нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции. Тело правоохранителя обнаружил 59-летний мужчина, который прогуливался по лесу.

Об этом сообщает полиция Херсонской области. Погибшим является 32-летний сотрудник патрульной полиции в Херсонской области. После этого на место срочно выехали руководство областного главка полиции, Управления патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности.

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"В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского", - рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители уведомили о происшествии Государственное бюро расследований.

В селе Калиновка Яковенського сельского совета в Харьковской области нашли мертвыми 67-летнюю женщину и ее 40-летнего сына.

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Дата
24
октября

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