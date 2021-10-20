Нашли мертвыми мать и сына. Возле тела была записка

В Харьковской области обнаружили мертвыми мать и сына. Возле тела нашли предсмертную записку. Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Калиновка Яковенського сельского совета в Харьковской области нашли мертвыми 67-летнюю женщину и ее 40-летнего сына.

Об их исчезновении сообщил староста сельсовета, до того они несколько дней не выходили на связь, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские обнаружили два тела без признаков жизни. Женщину нашли в доме на диване. При осмотре судмедэксперт обнаружил на шее умершей странгуляционную борозду. Сына умершей нашли повешенным во дворе. Рядом с ним находилась предсмертная записка", - говорится в сообщении.

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Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины.

Содержание предсмертной записки в полиции не разглашают.

Следователи открыли уголовное производство.

В Днепре в одном из частных домов по ул. Днипрельстановской нашли мертвыми 38-летнего мужчину и его 75-летнюю мать. Оба были в петлях. Двери в дом были открытыми. В кухне на газовой трубе нашли повешенным сына, а чуть дальше - тело его матери.