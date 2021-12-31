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пятница, 31 декабря 2021 12:38

"Не приглашайте садиться за стол" – самый старый Дед Мороз Украины посоветовал, как создать сказку для ребенка

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Как порадовать ребенка на новогодние праздники и поддержать его веру в сказку, рассказал корреспонденту Gazeta.ua актер Тернопольского музыкально-драматического театра Михаил Безпалько. Мужчина признан самым старым Дедом Морозом Украины. Этого персонажа Михаил Антонович играет 64 года и 31 год перевоплощается в Святого Николая.

Автор: предоставил Михаил Беспалько
  Михаил Безпалько признан самым старым Дедом Морозом Украины
Михаил Безпалько признан самым старым Дедом Морозом Украины

Михаил Антонович советует родителям не заставлять ребенка сразу рассказывать стихотворение, когда Святой Николай или Дед Мороз заходит в дом.

"Сначала нужно заинтриговать ребенка, создать соответствующую атмосферу. Сделайте свою елку особенной, повесьте на нее яблоки, конфеты, пряники. Подготовьте подарки для всех членов семьи. Не бойтесь водить в доме хоровод, спеть колядки и тогда ребенок сам захочет рассказать стихотворение. Но главное ни в коем случае не приглашайте Николая или Морозенка садиться за стол. Представьте, какое будет разочарование у ребенка, когда сказочный Николай или Дед Мороз снимет бороду и пьет по сто граммов. После праздника он должен простится и исчезнуть из дома. В этом и заключается очарование действа. Тогда добрая сказка будет сопутствовать человека всю жизнь теплым воспоминанием о детстве", - поделился Михаил Безпалько.

Впервые актер сыграл Деда Мороза 19-летним.

"Смотрел и восхищался своим старшим коллегой Иваном Яроцким, который был создан для этой роли, и сам мечтал сыграть. Как-то Иван Александрович говорит: "Ну, одевай костюм, пойдешь вместо меня на праздник". Так и благословил меня на этот путь. Сначала было сложно, ведь дети ощущают все очень тонко. Это ведь не просто надеть костюм, сказать несколько слов и раздать подарки. Важно создать настоящую сказку. Неприятно, когда в школах и в садах ученику четвертого класса приклеивают бороду и пускают Николаем или Дедом Морозом. Нельзя так поступать. Еще хуже, когда человек надел костюм, а от него пахнет перегаром, обувь не очищена. Это уже кощунство. Где тогда духовная еда? Считаю, если организуете праздник, пригласите профессионала".

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Михаил Антонович советует не переодеваться в Деда Мороза или Святого Николая для своих детей.

"Когда мои дочь и сын еще были в детском саду, несколько раз эту роль играл я. Костюм красивый, пышная борода, но глаза – папины. Потому потом просил своих коллег", - сказал Беспалько.

Перед тем, как надеть ризу Николая, Михаил Антонович ходил за советом к священникам.

"Мне очень мудро сказали, чтобы я не крестил детей, на колени не ставил, "Отче наш" не читал. Поэтому иду к детворе от имени святого Николая и набираюсь от них ума, искренности".

В прошлом году Михаил Беспалько открывал главную елку в Киеве. Из его образа сделали голограмму, появлявшуюся на Софиевской площади каждый час, чтобы поздравить посетителей.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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