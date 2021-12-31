"Не приглашайте садиться за стол" – самый старый Дед Мороз Украины посоветовал, как создать сказку для ребенка

Как порадовать ребенка на новогодние праздники и поддержать его веру в сказку, рассказал корреспонденту Gazeta.ua актер Тернопольского музыкально-драматического театра Михаил Безпалько. Мужчина признан самым старым Дедом Морозом Украины. Этого персонажа Михаил Антонович играет 64 года и 31 год перевоплощается в Святого Николая.

Автор: предоставил Михаил Беспалько Михаил Безпалько признан самым старым Дедом Морозом Украины

Михаил Антонович советует родителям не заставлять ребенка сразу рассказывать стихотворение, когда Святой Николай или Дед Мороз заходит в дом.

"Сначала нужно заинтриговать ребенка, создать соответствующую атмосферу. Сделайте свою елку особенной, повесьте на нее яблоки, конфеты, пряники. Подготовьте подарки для всех членов семьи. Не бойтесь водить в доме хоровод, спеть колядки и тогда ребенок сам захочет рассказать стихотворение. Но главное ни в коем случае не приглашайте Николая или Морозенка садиться за стол. Представьте, какое будет разочарование у ребенка, когда сказочный Николай или Дед Мороз снимет бороду и пьет по сто граммов. После праздника он должен простится и исчезнуть из дома. В этом и заключается очарование действа. Тогда добрая сказка будет сопутствовать человека всю жизнь теплым воспоминанием о детстве", - поделился Михаил Безпалько.

Впервые актер сыграл Деда Мороза 19-летним.

"Смотрел и восхищался своим старшим коллегой Иваном Яроцким, который был создан для этой роли, и сам мечтал сыграть. Как-то Иван Александрович говорит: "Ну, одевай костюм, пойдешь вместо меня на праздник". Так и благословил меня на этот путь. Сначала было сложно, ведь дети ощущают все очень тонко. Это ведь не просто надеть костюм, сказать несколько слов и раздать подарки. Важно создать настоящую сказку. Неприятно, когда в школах и в садах ученику четвертого класса приклеивают бороду и пускают Николаем или Дедом Морозом. Нельзя так поступать. Еще хуже, когда человек надел костюм, а от него пахнет перегаром, обувь не очищена. Это уже кощунство. Где тогда духовная еда? Считаю, если организуете праздник, пригласите профессионала".

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Михаил Антонович советует не переодеваться в Деда Мороза или Святого Николая для своих детей.

"Когда мои дочь и сын еще были в детском саду, несколько раз эту роль играл я. Костюм красивый, пышная борода, но глаза – папины. Потому потом просил своих коллег", - сказал Беспалько.

Перед тем, как надеть ризу Николая, Михаил Антонович ходил за советом к священникам.

"Мне очень мудро сказали, чтобы я не крестил детей, на колени не ставил, "Отче наш" не читал. Поэтому иду к детворе от имени святого Николая и набираюсь от них ума, искренности".

В прошлом году Михаил Беспалько открывал главную елку в Киеве. Из его образа сделали голограмму, появлявшуюся на Софиевской площади каждый час, чтобы поздравить посетителей.