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понедельник, 24 июня 2019 18:24

Подсчитали количество мата, что употребляли космонавты

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Подсчитали количество мата, что употребляли космонавты
В NASA подсчитали количество матов космонавтов во время путешествия к Луне Фото: deswal.ru

Космонавты американской программы высадки на луну "Аполлон" 1969-го Томас Стаффорд, Джон Янг и Джин Сернан за время своего полета произнесли 230 неприличных слов. Такое количество насчитали в NASA с помощью стенограммы.

Согласно ей, астронавты произнесли слово shit - "дерьмо" 157 раз. Различные вариации слова damn - "черт" - 60 раз. Чаще всего они употребляли брань для эмоционального описания того, что происходит.

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Например:

"Черт возьми, ты видишь Луну? Мы здесь!" или "Да, дерьмо, да, детка, позвольте мне просто задать вам вопрос", сообщает The Daily Mail.

1969-го непристойные высказывания вызвали острую реакцию со стороны религиозных сообществ в США. Следующую экспедицию попросили быть осторожной в своих высказываниях. Участники миссии "Аполлон-11" вместе с Нилом Армстронгом ругались всего 15 раз.

1961-го стартовала космическая программа "Аполлон" для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну. Она завершилась 1975 года. Президент Джон Кеннеди 1961-го поставил цель достичь Луны, и она была достигнута 20 июля 1969 года. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин во время миссии Аполлон-11 высадились на поверхность спутника Земли. Аполлон-17 - последняя пилотируемая высадка на Луну.

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