Мужчина добился компенсации от артиста, который матерился на сцене

После концерта "Ленинграда" мужчина обратился в суд. Фото: utro.ru

В российском Новосибирске местный житель отсудил денежную компенсацию после концерта группы "Ленинград".

Его возмутила нецензурная брань в текстах песен. Зритель получил $ 70, пишет "Коммерсант".

Иск он подал против лидера коллектива Сергея Шнурова, а также организаторов концерта и руководителей хоккейного клуба, на площадке которого в 2018 году состоялось выступление.

Мужчина требовал с каждого ответчика по 100 тыс. руб. - почти 37 тыс. грн. Заявил, что слышал эти композиции по радио и там не было ругани. Посетитель сказал, что из-за возмутительного поведения музыканта был вынужден покинуть мероприятие.

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Суд взыскал с организаторов концерта 2,5 тыс. руб. - около 940 грн, стоимости билета и моральную компенсацию в размере 2 тыс. руб. - 750 грн, и обязал заплатить штраф в размере 2,2 тыс. руб. Это решение еще не вступило в законную силу.

В Верховную Раду доставили заказ из ресторана McDonald's, на котором написали якобы нецензурное слово. Об этом написала дочь народного депутата от "Самопопочи" Ирины Подоляк Мелания в Facebook.