Мат хотят запретить. Как колоритно ругаться на украинском

Украинская брань исходит из казацких времен. Фото: 24tv.ua

Ругательные слова и выражения в украинском языке сохранились с казацких времен. Военные, которые большую часть времени находились в мужской компании, любили вставить крепкое выражение в разговор.

Украинские бранные слова отличаются от русских и польских. Наши соседи ругань взяли из секса и сексуальных действий. В Украине чаще всего для образы использовали задницу. Как в словесных баталиях, так и в прямом смысле. Во время слишком жарких дискуссий соседи могли друг другу продемонстрировать свой зад, чтобы показать пренебрежительное, неуважительное отношение.

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Кстати, это объединяет традицию украинского брани с европейской. Здесь также используют задницу и дерьмо, как оскорбление оппонента или высказывания гнева, беспокойства. Например, французское merde, немецкое Scheisse, kissen Sie mir Arsch, Dreck, Zecken, польское gówno.

Бранные слова, связанные с названиями гениталий, не только делают язык грубым, грязным, брутальным, но и нивелируют и унижают сам секс. Делают это занятие на подсознательном уровне чем-то постыдным, плохим, поэтому оскорбляя друг друга, они обращались к уровню задницы и фекалий, пишет Канал 24.

Другая категория украинских бранных выражений связана с чертом, бесом. То есть злой силой. Украинцы, как народ верующий, считали, что все плохое от черта. Поэтому надоедливый оппонент посылался к злой силе. Если кто-то не оправдал их ожидания, возникал вопрос: Какого черта? Если кто-то чрезмерно докучал - Иди к черту! Когда человек оправдывал свои странные действия, то говорил: Бес попутал. На Галичине использовали в этих целях также слово холера, которое тоже обозначало зло, нечисть.

Чаще всего употребляли такие ругательства:

А щоби твоя срака по шву розійшлася

Ах ти удуде смердячий

Діждався сраної немочі

Бісова ковінька

А щоб ти падло дристало та й пристало

А щоб тобі булька з носа вискочила

Всрався та й криво

Лучше б я чорта зобачив, як тебе

Тиць моя радість

Ти, гімно нероздушене

Язык в галицко-карпатском регионе существенно отличается от языка других славянских народов. На это повлияло сербское и хорватское население, жившее здесь в прошлом. В северной части Галичины проживают носители надднестроянского диалекта. Больше всего диалектов в южной и закарпатской частях (бойки, гуцулы, покутяне, буковинцы).