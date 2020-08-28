В Белоруссии должен быть единственный государственный язык - Шушкевич

Первый председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком в Беларуси должен быть белорусский.
Сказал об этом в интервью YouTube-канала "И грянул Грэм".
Шушкевич заявил, что у белорусского языка нет другой родины.
Добавил, что переход на белорусский как государственный язык будет долгим и сложным.
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Шушкевич считает, что у Беларуси нет противостояния с Россией.
"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. Угрозы над русским языком нет", - рассказал Шушкевич.
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали около 200 человек, среди которых было 20 журналистов. Белорусское МВД заявило, что журналистов доставили в милицейские участки для проверки документов.
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