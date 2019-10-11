Прекращают работу аттестационные комиссии по проверке знаний украинского языка

Комиссии прекратят работу 25 октября. Фото: sud.ua

С 25 октября прекращается работа аттестационных комиссий по проверке знаний по украинскому языку для государственных служащих.

25 сентября вступил в силу закон о реформе государственной службы "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти", согласно нормам которого победитель конкурса на определенную должность обязан предоставить копии документов, подтверждающих уровень свободного владения государственным языком, сообщает sud.ua.

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Прежний закон определил механизм проведения аттестации для претендентов на госслужбу. Теперь нормы этого постановления не соответствуют новым законам. В связи с этим с 25 октября прекращается работа аттестационных комиссий уполномоченных учреждений высшего образования.

26 апреля 2017 Кабинет министров Украины принял постановление об аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.