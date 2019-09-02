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понедельник, 02 сентября 2019 14:04

Определились с кандидатами на уполномоченного по защите языка

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Определились с кандидатами на уполномоченного по защите языка
В Украине появится должность уполномоченного по защите государственного языка Фото: pogliad.ua

Уполномоченного по защите государственного языка выберут среди 11 кандидатов, подавших соответствующие заявления.

"Конкурсная комиссия знакомится с документами кандидатов. Также будет проведено устное собеседование", - рассказал изданию УНН главный специалист департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины Андрей Гнаповский.

Уполномоченного выберут по результатам собеседования.

Прием документов завершился 30 августа. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019-го.

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Чем будет заниматься чиновник рассказал Gazeta.ua общественный деятель Роман Матис.

"Вы можете обратиться к уполномоченному по защите государственного языка по поводу нарушения ваших языковых прав. Можно напрямую обращаться в полицию и суд, но возникают проблемы с процедурой. Омбудсмен поможет обратиться правильно. Укажет, как сгенерировать нужные запросы в органы и службы по устранению причин возникновения конфликтной ситуации, чтобы она больше не повторялась. Уполномоченный отвечает за обеспечение языковых прав украинцев в Украине. Контролирует выполнение языкового закона органами исполнительной власти. Это такой же омбудсмен, только в языковой плоскости", - сообщил он.

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