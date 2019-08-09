Чем будет заниматься уполномоченный по защите языка

В Украине появится Уполномоченный по защите государственного языка. Фото: "Громадське"

Правительство Украины объявило конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Заявления будут принимать до 30 августа. Чем будет заниматься чиновник рассказал Gazeta.ua общественный деятель Роман Матис.

"Вы можете обратиться к уполномоченному по защите государственного языка по поводу нарушения ваших языковых прав. Можно напрямую обращаться в полицию и суд, но возникают проблемы с процедурой. Омбудсмен поможет обратиться правильно. Укажет, как сгенерировать нужные запросы в органы и службы по устранению причин возникновения конфликтной ситуации, чтобы она больше не повторялась. Уполномоченный отвечает за обеспечение языковых прав украинцев в Украине. Контролирует выполнение языкового закона органами исполнительной власти. Это такой же омбудсмен, только в языковой плоскости", - сообщил Роман Матис.

Похожие должности существуют в других странах. А в некоторых есть должности языковых инспекторов.

"Разница в том, что уполномоченный лишь реагирует на обращения граждан, а инспектор сам может инициировать проверку соблюдения языкового законодательства. У нас в проекте закона были языковые инспекторы. Но оппоненты сделали из этого страшилку. Словно будут ходить отряды молодчиков и ущемлять русскоязычных. Мы были вынуждены убрать это, чтобы набрать достаточное количество голосов", - рассказал он.

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"Уполномоченный должен быть человеком с опытом правозащитной деятельности. Он должен понимать механизмы лоббирования и решения проблем. Обязательно для него должна быть не безразлична языковая ситуация в стране. Среда соавторов языкового закона и активистов не будет затрагивать избрание уполномоченного по защите государственного языка. Это инициатива офиса омбудсмена. Нас обвиняли в том, что мы занимаемся законом с целью получить в будущем должности. Оказалось, что каждый имеет свою работу и не подается на должность уполномоченного", - говорит Матис.

Объявили конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Кандидат должен быть не моложе 35 лет на день подачи, иметь высшее образование, владеть государственным и английским языками. Будущий уполномоченный должен иметь опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка.