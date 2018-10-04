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четверг, 04 октября 2018 17:48

Обойдемся без инспекторов - какой языковой закон хотят депутаты
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4 октября в Верховной Раде Украины рассматривали проекты языкового закона. В первом чтении приняли законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" №5670-д.

Накануне представитель президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что в Украине не должны работать "языковые инспекторы", предусмотренные в первой редакции законопроекта №5670-д.

"Давайте пока обойдемся без инспекторов. Слишком контролирующих органов. В этом вопросе - это должна быть добрая воля и украинский патриотизм. Никакого контроля не должно", - пояснила парламентарий.

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После длительных споров и обвинений в трибуну парламента вышел народный депутат Игорь Грынив (фракция "БПП"). Он заявил, что некоторые политические силы пытаются "толкнуть Украину в пропасть". Он отметил, что его фракция не позволит этого сделать и готова голосовать за законопроект № 5670-д в первом чтении, но при условии, что ко второму чтению в нем будут учтены ряд норм, предусмотренных законопроектом № 5556.

За законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали 261 народный избранник. Он поступил в парламента 9 июня 2017-го. Подписанный 76 депутатами. Закон определяет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский.

Публичное унижение или пренебрежение украинского языка приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и наказывают по закону.

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Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. Лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязана сдать экзамен на уровень владения государственным языком. Определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком:

- высшие должностные лица;

- депутаты;

- работники дипломатической службы;

- судьи, педагоги;

- медики государственных и коммунальных учреждений.

Председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что из текста законопроекта исключены нормы, которыми предполагалось существование языковых инспекторов. По словам Княжицкого, в проекте остается норма о существовании уполномоченного по защите государственного языка. Именно уполномоченный будет контролировать исполнение закона.

Языком судопроизводства, Вооруженных сил Украины и других военных формирований, органов правопорядка в Украине является украинский язык.

Печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. При этом допускается издание печатных СМИ в двух или более языковых версиях, одна из которых - на государственном языке. Все языковые версии должны в частности, выдаваться в один день.

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Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Украине, должна иметь полноценный интерфейс на государственном языке и/или на официальных языках Европейского Союза.

Подаются на государственном языке:

- объявления,

- указатели, вывески, сообщения, надписи

- другая текстовая, визуальная и звуковая информация

Языком публичных мероприятий в Украине должен быть государственный язык, а в случае, если кто-то из участников публичного мероприятия выступает на другом языке, организатор обеспечивает полноценный последовательный или синхронный перевод на государственный язык. Также определено, что языком обслуживания потребителей в Украине, а также здравоохранения, медицинской помощи и медицинского обслуживания является государственный язык.

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон. Услуги на транспорте в Украине предоставляются на государственном языке.

Автор: Mova.Online
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Обработку и утверждение стандартов украинского языка как государственного осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Определены полномочия комиссии. Возглавляет комиссию председатель, которого избирают члены комиссии из своего состава. Председатель избираются тайным голосованием сроком на три года с правом повторного избрания в пределах срока его полномочий.

Нарушение законодательства о государственном языке в разных сферах влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На телевидении и радиовещании - наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. В печатными СМИ - наложением штрафа на должностных лиц в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.}

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Автор: Mova.Online
 

28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" авторства экс-регионалов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко от 2012-го. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014-го Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Тогда и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

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Комментарии

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Дата
04
октября

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